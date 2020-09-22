الكويت والنملة !

2020/09/22 | 11:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سعد السامرائي الكويت اسم مصغر لكلمة كوت والكوت تقع في العراق كما يعلم الجميع والكوت بمعجم المعاني قد تعني قصير القامة فما بالك اذا كان مصغركلمة كوت هو كويتي !...أكمل القراءة ←

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