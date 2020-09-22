روسيا تدعو الامم المتحدة لتشديد نظام الرقابة على الاسلحة للحفاظ على الاستقرار العالمي

2020/09/22 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأمم المتحدة، إلى التصدي للمحاولات الرامية لإضعاف نظام الرقابة على الأسلحة.وقال لافروف في كلمة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إنه “من الضروري التصدي لمحاولات إضعاف نظام … Readmore

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