بوريس جونسون يشجع البريطانيين على العودة للعمل من المنازل لاحتواء تفشي كورونا

2020/09/22 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة تلغراف البريطانية، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيشجع البريطانيين على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.وحسب مصادر الصحيفة، فإن جونسون كان قد حذر أعضاء البرلمان من أن الأمر سيتطلب إجراءات أكثر … Readmore

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