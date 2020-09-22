الزراعة : تشجيع مُصدِّري التمور أسهم في زيادة الإنتاج

2020/09/22 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع- محمد العيداني

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، أن تشجيع مصدري التمور أسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وإيجاد الطرق الجديدة لتسويق المحصول للخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الوزارة مهتمة بشكل كبير في متابعة هذا القطاع ،وهناك زيادة كبيرة في عدد البساتين وتنوع الأصناف"، لافتاً إلى أن"منع استيراد التمور وتشجيع مصدري هذا المحصول أسهما بشكل كبير في زيادة الإنتاج ،فضلاً عن دعم الوزارة للفلاحين بالأسمدة ،لاسيما اليوريا".

وأوضح أن "المحافظات الأكثر إنتاجاً لمحصول التمور ،هي بغداد وبابل وديالى والديوانية والبصرة" داعياً النايف المنافذ الحدودية والجهات الرقابية الأخرى إلى الاستمرار بمتابعة المهربين ومنع دخول أيٍّ من هذه الأنواع بوصف العراق بلداً وصل إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول ".

وأكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ،في وقت سابق ،سعي الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية ، مبيناً أن العراق تقريباً حقق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل الزراعية ،والسعي لا يزال قائماً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات الحيوانية ،سواء الدواجن أو البيض أو اللحوم الحمراء"، لافتاً إلى أن"العراق ولأول مرة يتمكن من سد احتياجاته من محصول الحنطة ،ويحقق الأمن الغذائي ،فقد جاء ذلك بأكثر من خمسة ملايين طن".

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