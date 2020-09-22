2020/09/22 | 11:53 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 | 11:35 صباحاً | عدد القراءات : 19

بوتين يكرم الأطباء لما بذلوه من جهود في مكافحة وباء كورونا

كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأطباء لمساهمتهم الكبيرة في مكافحة فيروس كورونا وتفانيهم في أداء واجبهم المهني.

ومنح الرئيس الروسي وسام "بيروغوف" لسبعة أطباء، وحصل 9 أطباء على ميداليات "لوكا كريمسكي".

بالإضافة إلى ذلك، منح بوتين لقب "الطبيب الفخري لروسيا الاتحادية" إلى رئيسة قسم الأمراض المرتبطة بالعمر في مركز البحوث الطبية والتعليم بجامعة موسكو الحكومية، يانا أورلوفا.

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