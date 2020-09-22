الصحة : لا يوجد خبراء صينيون أو روس يشاركون في معالجة مرضى كورونا

2020/09/22 | 11:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أكدت وزارة الصحة والبيئة، عدم وجود خبراء أجانب لمعالجة مرضى كورونا بالعراق، فيما أشارت إلى الوصول لاتفاق بشأن عودة المدارس.وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي للوكالة الرسمية، تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إنه “لا يوجد خبراء أجانب أو صينيون أو روس يشاركون في معالجة مرضى كورونا”، لافتاً إلى أن”الوزارة تتواصل مع […]

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