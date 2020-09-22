دولة القانون: جميع القوى الشيعية تؤيد اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها

2020/09/22 | 11:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الثلاثاء، ان جميع القوى السياسية الشيعية تؤيد اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى عدم المماطلة .

وقال المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “جميع القوى السياسية الشيعية وهي سائرون والحكمة ودولة القانون والفتح تؤيد اجراء الانتخابات المبكرة وهي مستعدة لها”.

واضاف ان “خطاب المرجعية العليا بشان الانتخابات خارطة طريق سياسية لا يمكن التغافل عنها او التقاعس عن تنفيذها لاي سببا كان”.

وتابع المطلبي ان “على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدم المماطلة والعمل بشكل اكثر جدية بشان انجاح الانتخابات المبكرة وترتيب اوضاع البلاد قبيل اجراء التصويت”.انتهى/ 25د

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