اليوم.. مانشستر يونايتد يواجه لوتون تاون في كأس الرابطة

2020/09/22 | 11:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يخوض فريق مانشستر يونايتد مواجهة سهلة، عندما يحل ضيفاً على نظيره لوتون تاون، اليوم الثلاثاء، على ملعب “كينلورث رود”، ضمن منافسات الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.ويسعى يونايتد تحت قيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشار تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، بعدما سقط في المواجهة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي أمام نظيره كريستال بالاس 1-3، […]

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