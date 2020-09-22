الربيعي يطالب امين بغداد الى تنظيف الامانة من المدراء الفاسدين وفتح ملفاتهم

2020/09/22 | 11:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبَ النائب علاء الربيعي عضو لجنة الخدمات النيابية أمين بغداد الجديد منهل الحبوبي بالتخلص من بعض مدراء داخل ديوان الأمانة واخرين في بعض البلديات فاسدين مافيات للسرقة وافشال عمل الأمانة “، مخاطباً الامين الجديد إننا نتمنى لك التوفيق والنجاح وستكون لجنة الخدمات داعمة لك في كل خطواتك الاصلاحية بشرط ان تكون لصالح البغداديين الذين يتمنون ان يروا الأمانة تقوم بواجباتها التي تعطلت وان لا تتحجج بعدم وجود تخصيصات مالية الواردات والاستثمارات موجوده لكن ارادة الفاسدين الذين سيطروا على الأمانة منذ سنوات ويعملون لمصالحهم الخاصة فقط “.

ودعا البيعي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، الامين الجديد بالشروع بخطوات جذرية لمعالجة مشاكل بغداد سواء المتعلق منها بالنظافة او السكن والطرق فضلا عن تنظيف الأمانة من السراق والفاشلين الذين افرغوها من محتواها ، مبيناً ان لجنة الخدمات ستكون داعم حقيقي لانجاح عمل الامين الجديد بغية تغير واقع وشكل بغداد الذي عانى كثيراً وان الاوان لتغيره بالشكل المطلوب .

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