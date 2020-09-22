الرشيد يقرر ترويج معاملات الموظفين المستلفين المحالين على التقاعد

2020/09/22 | 11:59 - المصدر: NRT عربية

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شعار مصرف الرشيد

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قرر مصرف الرشيد، الثلاثاء، ترويج معاملات الموظفين المستلفين المحاليين على التقاعد.

وذكر إعلام المصرف في بيان اليوم، 22 أيلول 2020، ان مصرف الرشيد قرر اصدار تعليماته بترويج المعاملات التقاعدية لكافة موظفي دوائر الحكومية المستلفين من مصرف الرشيد، حيث وجه مدير عام المصرف باسم عبد علي يوسف، بتقديم كافة التسهيلات لهم بمنحهم كتاب عدم ممانعة من ترويج معاملاتهم.

وأضاف البيان أن التعليمات التي وضعها المصرف تضمنت ما يلي :

- اذا كانت السلفة بدون كفيل تقديم كفيل ضامن واذا كانت بكفيل فتستمر الكفالة مع تقديم تعهد جديد امام مدير الفرع.

- اذا تعذر الوفاء بالفقرة الاولى يقدم كتاب تعهد من دائرته بحجز مبالغ الاقساط والفوائد من مكافأة نهاية الخدمة وتحويلها الى الفرع .

- تقديم وثيقة تأمين على الحياة من احدى شركات التأمين .

- تزويد الفرع المانح بنسخة الهوية التقاعدية حال صدورها مع توطين راتبه لدى مصرف الرشيد وتزويد الفرع برقم البطاقة.

ر.إ

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