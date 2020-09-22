تعرف على نوع الهاتف الذي يستخدمه مؤسس الفيسبوك

2020/09/22 | 12:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، عبر مقابلة مع المدون التقني ماركوس براونلي، عن نوع الهاتف المفضل لديه.فعندما سئل زوكربيرغ عن الهاتف الذكي الذي يستخدمه، قال إنه في السنوات الأخيرة يفضل منتجات شركة “سامسونغ”، ولم يحدد الهاتف الذي يستخدمه.وأضاف أن نظام “الأندرويد” هو نظام التشغيل المفضل لديه ونصح كبار مديري الشركة باستخدام […]

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