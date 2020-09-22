تقرير: طريق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

2020/09/22 | 12:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع أن السعودية، أكدت مرارا وتكرارا أنها لن توقع اتفاق سلاح مع إسرائيل قبل التوصل لسلام مع الفلسطينيين، ولكن أشارت وسائل إعلام ورجال دين تدعمهم الدولة في السعودية إلى أن التغيير جار بالفعل مع إسرائيل، وهو أمر لا يمكن أن يحدث إلا بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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