لا يمكن أن نُغِيِّر قبل أن نَتَغيَّر! - فارس إيغو

2020/09/22 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_إيغو وهذا يعني في المقام الأول أن نغيّر بوصلة أفكارنا ومفاهيمنا، والتي مضى عليها دهراً ولم تتحيّن.



تلاحظون على شاشات أجهزة الكومبيوتر أنه من حين الى حين يطلب من المستخدم أن يحيّن البرنامج لإدخال الجديد الى برنامج جهازه، حيث إن التغيرات منذ ظهور التكنولوجيا الرقمية هي من السرعة بمكان أننا نجد من الصعوبة للحاق بها، ولكن الخطر الأكبر هو أن نبقى أمام هذه الأجهزة الذكية، لا بل فائقة الذكاء بذهنيات مصممة من ......





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