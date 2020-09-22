ماذا بحث اجتماع الامس بخصوص التواجد الأميركي؟

2020/09/22 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم , الثلاثاء , عن جانب مناقشة التواجد الأمريكي خلال اجتماع الرئاسات ورؤساء الكتل السياسية الذي جرى مساء امس الاثنين, مشيرا الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عرض على المجتمعين عن مجمل الأوضاع التي يمر به البلد .

وقال كريم في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طرح امس في اجتماع الرئاسات ورؤساء الكتل السياسية مجمل الأوضاع التي يمر به البلد”، مبينا أن “الكاظمي طالب المجتمعين بالمزيد من الدعم لغرض التقدم بتحقيق برنامجه الحكومي ” .

وأضاف ان “موضوع التواجد الأمريكي والقوات الأجنبية كان حاضرا ضمن النقاشات التي جرت مساء امس الا انه لم يكن نقاش موسع وانما كلام عام”.

يذكر ان اجتماع جرى مساء الاثنين بين الرئاسات ورؤساء الكتل السياسية وقد تم فيه نقاش صريح وشامل حول آخر التطورات الأمنية والسياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك الموازنة الاتحادية، فيما ركز الاجتماع على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية.



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