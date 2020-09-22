بعد تحذيرات بزيادة يومية.. منظمة الصحة تسجل أعلى إصابات أسبوعية بكورونا حول العالم

2020/09/22 | 12:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بلغت الإصابات بفيروس كورونا نسبة قياسية حول العالم على مدار الأسبوع الماضي، وسط زيادة واضحة في عدة مناطق بينها أوروبا بالإصابات الجديدة بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة إنه “تم تسجيل 1.998 مليون إصابة جديدة بالفيروس المستجد على مدار الأسبوع المنتهي في العشرين من أيلول وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 6% عن مستويات الأسبوع السابق له، كما أنه أعلى معدل أسبوعي منذ ظهور الفيروس في نهاية العام الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن إجمالي عدد مصابي فيروس “كورونا” على مستوى العالم تخطى 31 مليون فيما وصلت الوفيات إلى 965 ألفاً.

وحتى أمس، سجل العراق 322856 إصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء.

وبلغ مجموع حالات الشفاء أكثر من 258 ألف حالة، فيما بلغت حالات الوفيات الكلية 8625 حالة.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية قبل أسبوع ارتفاع الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا، خلال الشهرين المقبلين، مشيرة إلى أن الوفيات اليومية، سترتفع بشكل كبير.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الشهرين المقبلين سيكونان أقسى مع ارتفاع عدد حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا.

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