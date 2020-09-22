المالية النيابية تقترح قانون جديد للتقاعد

2020/09/22 | 12:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقررت اللجنة المالية البرلمانية، إرسال مقترح قانون جديد للتقاعد إلى الحكومة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة هيثم الجبوري ناقشت فيه القوانين ومشاريع القوانين المحالة اليها لغرض اجراء ما يلزم بشأنها بالسرعة الممكنة.

واستعرض التقرير الخاص من قبل اللجنة المشكلة من قبلها لدراسة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

وأكدن اللجنة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "أعضاء اللجنة اتفقوا على ارسال مقترح القانون الى الحكومة لاخذ رأيها فيه لوجود جنبة مالية".

وأضاف البيان إن "اللجنة المالية اتفقت على استضافة رئيس هيئة التقاعد (اليوم) الثلاثاء لبحث احوال المتقاعدين واحتياجاتهم بحسب توصيات هيئة رئاسة مجلس النواب".

وناقشت اللجنة المالية، "مشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها للاغراض غير الزراعية"، لافتة إلى أنها "قررت استضافة وزير الزراعة ومدير عام عقارات الدولة لمناقشة القانون بغية رفعه الى التصويت".

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