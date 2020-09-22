المالية النيابية تكشف لـ(واخ): ملاحظاتها حول الموازنة العامة ومعالجاتها

2020/09/22 | 12:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

كشف مقرر اللجنة المالية النيابية عن ملاحظات اللجنة حول الموازنة العامة لسنة 2020 ، ومعالجات اللجنة التي ممكن اجرائها “.

وقال الصفار في تصريح لـ”خبر برس” ، ان موازنة 2020 تم اعادتها بعد تصويت مجلس الوزراء الى وزارة المالية وهناك بعض التغيرات “، مبينا ان حجم العجز كبير جدا وغير مقبول باي شكل من الاشكال وبعيد عن ما محدد في الإدارة المالية ، والذي يشترط ان لا يتجاوز 3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي “.

وأشار الى ان” هناك ملاحظات حول الإيرادات وتوزيع النفقات في الموازنة “، مبينا ان” صلاحية مجلس النواب التخفيض والمناقلة بالتشاور مع الحكومة ، لان دون اخذ رأي الحكومة يمكنها الطعن لدى المحكمة الاتحادية”.

وأوضح ان” اجمالي النفقات العامة في موازنة 2020 ، كما وردنا 148 تريليون

والإيرادات العامة 67 تريليون ، وعجز 81 تريليون ، وتم بناء الموازنة على سعر البرميل 40،51 دولار ، والكميات المتوقع تصديرها من النفط 3 مليون و33 الف برميل يوميا “.

وأضاف ان” ملاحظات اللجنة المالية ستركز على النفقات المبالغ بها لان الجانب الاستثماري غير موجود ولان الوقت غير كافي لإنجازها ، لافتا الى ان” الإيرادات قليلة جدا ونحاول تعظيمها “.

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