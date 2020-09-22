لهذه الأسباب على الرجال تناول اللحوم!

2020/09/22 | 12:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقليديا، يعتقد أنه من الضروري للرجال تناول اللحوم، لأنها ترفع مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم كونها تحتوي على البروتينات والزنك.

ويقول الدكتور ميخائيل غينزبورغ، كشفت نتائج تجربة تضمنت فرض حمية غذائية على مجموعة رجال لا تحتوي على أي بروتين حيواني، لمدة شهر، لوحظ بعدها انخفاض واضح بمستوى هرمون التستوستيرون في دمهم.



هذه النتيجة من جانب خفضت عندهم مستوى العدوانية، ومن جانب آخر أصبحوا يتعبون بسرعة وانخفضت عندهم الرغبة الجنسية.

ويضيف، علاوة على هذا، يزيد اللحم من مستوى الهيموغلوبين في الدم، لأنه يحتوي على الحديد والبروتين، ويعزز المناعة ويساهم في نمو العضلات خاصة عند اقترانه بالنشاط البدني.ووفقا للخبير، فائدة لحم البقر والضأن أعلى من فائدة لحم الخنزير لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون ونسبة أقل من البروتين.



كما أن لحم البقر والضأن غنيان بفيتامين В12 ، بعكس لحم الخنزير.





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