2020/09/22 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة.



وشارك فى مراسم التوقيع، التى تمت من خلال لقاء افتراضى عبر تقنية الفيديوكونفرانس، اليوم الثلاثاء (22 ايلول 2020)، وزراء البترول والطاقة بالدول الأعضاء وهم: المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وناتاشا باليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، وكوستيس هاتدزاكيس وزير البيئة والطاقة اليونانى، ويوفال شتاينتيز وزير الطاقة الإسرائيلى، واليساندرا تودى وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية، وهالة الزواتى وزيرة الطاقة الأردنية، وكل من فيكتوريا كوتس مستشار أول وزير الطاقة الأمريكى، وكريستينا لوبيلو مدير إدارة الطاقة نيابة عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبى وذلك بصفة مراقب، إضافة إلى حضور سفراء دول قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن الولايات المتحدة وفرنسا لدى القاهرة ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وقال الملا، إن المنتدى أصبح رسمياً منظمة دولية حكومية كبيرة فى منطقة المتوسط مقرها القاهرة، حيث تسجيل ميثاق تأسيس منظمة غاز شرق المتوسط، تم انجازه في 20 شهرا بين الشركاء بالإقليم، مشيرا إلى أن الباب مفتوحا لأي دولة ترغب في الانضمام للمنظمة، والذي سيكون له نفعا على جميع الشركاء.

وأوضح أن توقيع الميثاق كان للقطاع الخاص فيه دورا كبيرا، مشيرا إلى أن توقيع تحويل المنتدى إلى منظمة سيكون مفتاحا جديدا للتعاون بين الدول المشاركة.

وقالت ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة القبرصية، إن قبرص تدعم مبادرة مصر منذ اللحظة الأولى، ومن الهام أن المنظمة ستدعم منتجي الغاز التابعين لها، مشيرا أن أي دولة تستطيع أن تكون مراقبا داخل المنظمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرها القاهرة.. تحويل ’منتدى غاز شرق المتوسط’ إلى منظمة إقليمية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرها القاهرة.. تحويل ’منتدى غاز شرق المتوسط’ إلى منظمة إقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).