نصيف : التصويت بالمجمل على قانون الانتخابات ” ناقص ” دستوريا

2020/09/22 | 12:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..

اكدت النائب عالية نصيف , الثلاثاء , أن التصويت على قانون الانتخابات بالمجمل ” ناقص ” لكون الجداول هي فقرة ومادة من مواد القانون ولم يصوت عليها , مبينة ان القانون مازال قيد التصويت النهائي.

وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” ما يذهب اليه البعض خطا بان قانون الانتخابات قد صوت عليه بالمجمل وان أي تعديل علة فقراته لابد وان تكون بعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية ” .

وأضافت ان التصويت بالمجمل على قانون الانتخابات كان خطا دستوري لكونه كان ناقصا ” , مبينة ان ” التصويت بالمجمل يعني التصويت على كامل فقراته لكن مجلس النواب لم يصوت للان على الجداول المرفقة بالقانون وقد وضعها المشرع بشكل فقرة ومادة ضمن القانون وبالتالي فان أي تعديل للقانون لايحتاج الى طعن او تقديم طلب التعديل لكونه غير مكتمل دستوريا ” .

وتساءلت نصيف أنه “اذا كان القانون مكتمل فلماذا لم يوقع عليه رئيس البرلمان ويرسله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة منذ ذلك الوقت للان ؟ “.



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