2020/09/22 | 12:55 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 | 12:48 مساءً | عدد القراءات : 11

إيران تعلن عن نقل تكنولوجيا عسكرية إلى اليمن لصناعة الصواريخ والطائرات المسيرة

قال المتحدث باسم القوات الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن إيران نقلت تجربتها التكنولوجية في المجال الدفاعي إلى اليمن ليتمكن اليمنيون من صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة بأنفسهم.

يتبع...

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