اعتقال 8 مطلوبين بالإرهاب في بغداد

2020/09/22 | 12:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت كالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة 8 منهم مطلوبين بالإرهاب في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت عملية استخبارية لتنفيذ اوامر القبض الصادرة من القضاء بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد”.

وأوضحت انه “نتج عن العملية القاء القبض على 8 إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، فيما تم القبض على 9 متهمين مطلوبين وفق احكام المادة 28 مخدرات وقد تم القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة (كرستال) وحبوب مخدرة ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي ومسدس وبندقيتين كلاشنكوف، فضلاً عن القبض على 7 اخرين بقضايا جنائية مختلفة”.

وبينت انه “تم تدوين أقوالهم وإحالتهم لجهات الطلب”.

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