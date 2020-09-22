مصدر : وزارة المالية لم تباشر بصرف رواتب الموظفين لغاية الان

2020/09/22 | 12:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..كشف مصدر مطلع، أن وزارة المالية لم تباشر بصرف رواتب الموظفين لشهر ايلول لغاية الان بسبب قلة السيولة النقدية.وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية بانتظار اقرار الموازنة التي تتضمن فيها فقرة الإقراض للمضي بصرف رواتب الموظفين ودوائر التمويل الذاتي لشهر ايلول.وبين أن المالية بحاجة […]

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