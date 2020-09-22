بالوثيقة.. دعوة نيابية لوزير الداخلية بشأن توطين رواتب المنتسبين

2020/09/22 | 12:59 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} دعا عضو مجلس النواب النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي، وزارة الداخلية الاسراع في إجراءات توطين رواتب المنتسبين في محافظة البصرة.





وقال المحمداوي في بيان صحفي إن " مناشدات وصلتنا من منتسبي وزارة الداخلية بكافة مديرياتها وتشكيلاتها في محافظة البصرة تطالب بالتعجيل بتوطين رواتبهم".

واضاف ان " هذه الشريحة قدمت الكثير للوطن والمواطن وتسهر على حماية امنه وتستحق توفير ما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم ولذويهم".

وأشار الى ان "التوطين سيلبي حاجات أغلب المنتسبين و لو بجزءٍ يسير ويحل بعض مشاكلهم المالية".

Mohameed

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