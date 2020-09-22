الهند تفتح الرحلات الجوية مع العراق ودول اخرى بموجب اتفاقيات ثنائية

2020/09/22 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اعلنت الهند فتح رحلاتها الجوية مع 13 دولة بينها العراق بموجب اتفاقيات جوية ثنائية حيث يمكن للهنود السفر من والى العراق وافغانستان والبحرين وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وجزر المالديف ونيجيريا وقطر والإمارات المتحدة وبريطانيا.ونقلت صحيفة دي ان اي الهندية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه وعلى الرغم من تعليق الرحلات الجوية حتى الثلاثين من ايلول الجاري بسبب جائحة كورونا لكن الدولة قامت بترتيب اتفاقيات ثنائية مع 13 دولة بينها العراق لهذا الغرض “.وقال وزير الطيران المدني هارديب سينغ بوري إن ” الاتفاقيات الثنائية موجودة مع 13 دولة، فيما يجري يجري الانتهاء من البعض الآخر، و بصرف النظر عن البلدان الحالية ، يمكن للناس أيضًا السفر بين الهند وأفغانستان والبحرين وكندا وفرنسا وألمانيا والعراق وجزر المالديف ونيجيريا وقطر و ستعمل شركات النقل الهندية وشركات تلك البلدان ايضا”.واضاف انه ” وبموجب الاتفاقية الثنائية ، يمكن لشركات الطيران من كلا البلدين تشغيل رحلات دولية مع بعض القيود.



يطلق عليهم المعاملة بالمثل ، مما يعني أن شركات الطيران من كلا البلدين تتمتع بنفس الفوائد”.



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