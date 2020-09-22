2020/09/22 | 13:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: ارشيف

الان

7 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

رجحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، إكمال ملف قانون الانتخابات وتحديد طبيعة الدوائر المتعددة والتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة ان الملف وصل إلى مراحل نهائية.

وقال عضو اللجنة النائب محمد الغزي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 22 أيلول 2020، إن"تحديد طبيعة الدوائر المتعددة وصل إلى مراحل نهائية لإعداد الصيغة النهائية، ومن المرجح أن يكتمل هذا الملف الأسبوع المقبل الخاص بالدوائر المتعددة"، مبينا انه خلال الأسبوع المحدد من رئاسة النواب سينتهي قانون الانتخابات ، وسيصوت عليه داخل مجلس النواب".

وأضاف ان "مجلس النواب له الحق في تحديد الدوائر المتعددة، واستكمال قانون الانتخابات، ثم ارساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه".

وأشار الغزي، إلى أن "اللجنة ستستضيف أعضاء مجلس المفوضية، لمناقشة آلية الدوائر المتعددة، واستعدادهم لإجراء انتخابات مبكرة".

من جانبه أفاد عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي، أن"الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على تحديد شكل الدوائر الانتخابية"، لافتا إلى أن"الخيارات ما زالت متعددة، فهنالك خيارات تدور حول المحافظة، إن كانت دائرتين أو ثلاث، والمحافظات الكبيرة من أربع إلى خمس دوائر، وخيارات اتجهت نحو أن يكون العراق 80 دائرة، وأخرى 40 دائرة".

وأوضح أن"هذه الخيارات ما زالت محلا للنقاش، فإذا أصبحت هنالك جدية وحزم لحسم هذا الموضوع، فلعله في الأسبوع المقبل ستنجز هذه الأمور وتعرض للتصويت".

وأكد العقابي، أن"المفاوضات ما زالت قائمة بين الكتل السياسية، للوصول إلى صيغة توافقية حول طبيعة الدوائر وعددها".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية الآخر النائب عمار الشبلي، قد أكد ان "اللجنة تعتزم استضافة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبحث استعدادها لإجراء الانتخابات، لاسيما أن هناك مطالبات من الجمهور وبعض الكتل السياسية بأن يكون التصويت بايومتريا".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تكشف موعد إكمال ملف تحديد الدوائر المتعددة والتصويت عليه) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تكشف موعد إكمال ملف تحديد الدوائر المتعددة والتصويت عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).