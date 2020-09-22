2020/09/22 | 13:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنجهاز مُكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء ، عن القاء القبض على شخص ينتحل صفة (ضابط) ويبتز المواطنين بمبالغ مالية بإسم ( الجهاز ) داخل مُحافظة الديوانية ، بعد صدور الموافقات القضائية “.

ودعا الجهاز في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “المواطنين الكرام الإبلاغ عن الحالات المُشابهة عن طريق الخط الساخن لجهاز مُكافحة الإرهاب (٤٥٤) او الصفحة الرسمية الموثقة للجهاز في الفيس بوك وسنتعامل مع كل المعلومات بمنتهى السرية والمهنية”.

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