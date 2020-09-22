2020/09/22 | 13:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

كشفت لجنة الشباب والرياضة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن مقترح لدعم الأندية الأهلية ،فيما أكدت أن قانوني الأندية والاتحادات سيكونان جاهزين للتصويت.

وقال رئيس اللجنة النائب عباس عليوي في تصريح صحفي، إن "اللجنة لديها قانون الأندية ،وسيُصوت عليه خلال الشهرين المقبلين، حيث ستكون هنالك جلسة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الشباب والرياضة .. تكشف عن مقترح لدعم الأندية الأهلية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الشباب والرياضة .. تكشف عن مقترح لدعم الأندية الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).