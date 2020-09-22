شرطة ذي قار تدعو الأهالي للتعاون مع مكافحة الإرهاب: لا تستهدف أي رمز وجاءت بأوامر عليا

2020/09/22 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

دعت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء (22 أيلول 2020)، أهالي المحافظة إلى التعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، فيما أكدت أن قوات الجهاز لا تستهدف أي رمز وجاءت بأوامر عليا.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحكومة المركزية، أرسلت قوة من الفرقة الذهبية إلى محافظة ذي قار، على خلفية حادث خطف الناشط المدني سجاد العراقي، لاتخاذ عدد من الاجراءات الامنية حيال ذلك".

وأوضحت، أن "هذه القوة من خارج ذي قار ومكلفة بمهمة رسمية، وليس لديها المعرفة برموز محافظتنا وشيوخها وانها لا تقصد أحداً من عمداء القوم، ونخص الشيخ كاظم آل شبرم صاحب التأريخ والمواقف المشرفة والذي نكن له كل تقدير واحترام من قبل قيادة شرطة ذي قار".

وأشار البيان إلى أن "عمليات التفتيش والمداهمات تسير في عدد من المناطق الريفية خارج مركز مدينة الناصرية، وبعدة محاور وحسب المعلومات والمصادر".

ووفقاً للبيان، أكدت قيادة شرطة المحافظة، أن "هذه القوات غير خاضعة لتوجيهات قيادة الشرطة، وتنفذ أوامر من جهات عليا لدعم ومساندة قواتنا التي تواصل واجباتها بمهنية عالية، وبخطوات واثقة لفرض هيبة الدولة والحفاظ على امن المواطن".

ودعت شرطة المحافظة "أهالي ذي قار إلى التعاون مع القوات الامنية وتفهم المهمة الملقاة على عاتقهم والتي هي تعد خدمة للصالح العام، ونجدد تمسكنا بمسؤوليتنا وواجباتنا تجاه اهلنا في حفظ أمنهم وحماية الارواح والممتلكات".

وتابع البيان: "لا يوجد مكان للخاطفين والقتلة والمجرمين بكل مسمياتهم، والذين يحاولون زعزعة الامن بيننا، ومن واجبنا تقديمهم للمحاكم المختصة وتوفير الاجواء الامنة لأهالي المحافظة".

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