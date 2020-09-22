طائرة الشرطة تباشر بالتعاقدات تحضيراً للموسم الجديد

2020/09/22 | 13:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..باشرت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة بتعاقدات فريقها للكرة الطائرة في النادي تحت إشراف الملاك الفني المؤلف من سلمان رزوقي مديراً فنياً، ويساعده كل من علي فوزي ومحمد زيدان، حيث تم اليوم الانتهاء من التوقيع مع نخبة من اللاعبين، وهم كل من (كريم هادي – علي حيدر – علي قاسم – حسين حيدر – محمد عبد الخالق – غيث نعمة – احمد صالح – احمد سلمان).

وذكر المدير الإداري للفريق، علي اللامي في بيان لنادي الشرطة تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “فريقه عازم هذا الموسم على تعويض اخفاقه الموسم الماضي والدخول منافسا على اللقب بقوة، بعد أن كان بطله القيثارة في الموسم قبل الماضي”.

واضاف اللامي: “أنهينا اليوم الاثنين التوقيع مع مجموعة من اللاعبين، وسنوقع خلال الأيام القليلة المقبلة مع مجموعة أخرى حال إكمال الاتفاق بين الطرفين، ومع اكمال التعاقدات سنباشر قريباً بأولى الوحدات التدريبية تحضيراً لانطلاق مباريات الدوري التي من المؤمل أن تنطلق منافساته في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل”.



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