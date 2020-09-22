روسيا تسمح باختبار لقاح آخر ضد فيروس كورونا

2020/09/22 | 13:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أصدرت وزارة الصحة الروسية تصريحًا لإجراء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا الذي طوره مركز تشوماكوف، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للوزارة.وقالت الوزارة إن أكثر من ثلاثة آلاف متطوع سيشاركون في تجارب الأدوية التي ستلبي متطلبات منظمة الصحة العالمية.ستبدأ قريباً تجربة سريرية للقاح في كيروف وسانت بطرسبورغ ونوفوسيبيرسك.



بعد التطعيم، سيتم عزل المتطوعين في المستشفى لمدة 16 يومًا.وقال المدير العام لمركز تشوماكوف، أيدار إيشموخاميتوف: “نتوقع استكمال التجارب السريرية في نوفمبر من هذا العام”.وسجلت روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم “Sputnik V”، في أغسطس/ آب، قام بتطويره مركز غمالي، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.انتهى 25

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