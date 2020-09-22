لجنة نيابية تستضيف وزير العمل لمعالجة مشاكل مشروع القرض الطارئ

2020/09/22 | 13:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استضافت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية برئاسة النائب رعد الدهلكي وحضور السادة اعضاء اللجنة ، وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي وعددا من المدراء العامين في الوزارة.

وناقشت اللجنة خلال الاستضافة في مقر اللجنة آلية الشمول في هيئة الحماية الاجتماعية والتخصيصات المالية التكميلية لعام ٢٠٢٠ ومعالجة مشاكل مشروع القرض الطارئ.

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