اتهام ضابط في شرطة نيويورك بالتجسّس لحساب الصين

2020/09/22 | 13:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك-(أ ف ب) – أعلن القضاء الأميركي الإثنين أنّه وجّه إلى ضابط في شرطة نيويورك يتحدّر من التيبت تهمة التجسّس لحساب بكين بسبب جمعه معلومات للحكومة الصينية عن الجالية التيبتية في نيويورك.ووفقاً للائحة الاتهامية فإنّ الضابط (33 عاماً) كان يخدم في مفوضية للشرطة في شمال شرق حي كوينز ويشغّله أفراد من القنصلية الصينية في […]

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