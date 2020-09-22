استعدادا لاقتحامها.. مدفعية الحشد الشعبي تدك اوكار “داعش” جنوب الموصل

2020/09/22 | 13:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، مواصلة مدفعية الحشد الشعبي لليوم الثاني على التوالي دك أوكار داعش في جزيرة كنعوص جنوب الموصل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مدفعية الحشد الشعبي تواصل لليوم الثاني على التوالي دك أوكار داعش في جزيرة كنعوص جنوب الموصل”.وأضاف البيان، أن “القصف يأتي تمهيدا لاقتحام الجزيرة وتطهيرها من عناصر داعش المختبئة فيها”.ودكت مدفعية الحشد الشعبي، امس الإثنين، أوكار “ داعش” في جزيرة كنعوص جنوب الموصل.



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