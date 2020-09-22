جاك الواوي جاك الذيب.. العراق في ٤٠ عاما | تقرير

2020/09/22 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذه مأساة العراق خلال 40 عاماً أربعون عاماً والحروب أقدارٌ كتبت على جباه العراقيين، أربعون عاماً والقبور مساكن للأحياء والأموات، أربعون عاماً ولا صوت يعلو على أزيز الرصاص وأصوات القنابل والصواريخ والقصف العنيف وأصوات صفارات الإنذار التي بقيت عالقة في أذهان من بقي حياً من العراقيين.



تقرير: عبد الله الشيخ

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