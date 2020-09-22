شاهد لحظة وصول القوة المُشتركة إلى قضاء “سيد دخيل” لتحرير سجاد العراقي

2020/09/22 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

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وصول القوة المُشتركة إلى قضاء سيد دخيل في محافظة ذي قار وبالتحديد أراضي ال أبراهيم لتحرير الناشط المدني المختطف، سجاد العراقي.

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