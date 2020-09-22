الدولار في أعلى ذروة خلال 6 أسابيع.. وهبوط لليورو وكرونة

2020/09/22 | 13:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

واصل الدولار اليوم الثلاثاء مكاسبه من الجلسة السابقة مرتفعاً إلى ذروة 6 أسابيع وسط عزوف الأسواق عن المخاطرة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وإجراءات العزل الجديدة في أوروبا.

وصعد مؤشر الدولار 0.3% إلى 93.848 بحلول الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت بغداد ليصل لأعلى مستوى في 6 أسابيع خلال التعاملات المبكرة

وتراجعت الأسهم يوم الاثنين فيما شهدت سوق العملة عزوفا عن المخاطرة مع صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في 6 أسابيع.

وفتحت الأسهم الأوروبية على صعود يوم الثلاثاء فيما واصل الدولار الأمريكي الصعود بينما هبطت العملات العالي المخاطر فيما تمثل إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة موجة ثانية من إصابات كوفيد-19 تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي.

فيما استمرت خسائر العملات عالية المخاطر، وفقد الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.7185 وهو أقل مستوى في شهر.



وهبط الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.6643 مقابل الدولار الأمريكي.

ونزل اليورو 0.4% مقابل الدولار عند 1.17235 دولار.

ونزلت كل من الكرونة السويدية والنرويجية وسجلتا أقل مستوى في شهرين عند 9.3615 مقابل الدولار بحلول الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت بغداد، كما ضعفتا مقابل اليورو.

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