2020/09/22 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من شرطة ذي قار بشأن قوات مكافحة الارهاب التي وصلت للمحافظة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من شرطة ذي قار بشأن قوات مكافحة الارهاب التي وصلت للمحافظة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).