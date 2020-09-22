2020/09/22 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفاد عضو اللجنة المالية أحمد حما رشيد، الثلاثاء، بأن موازنة 2020 بحاجة إلى ثلاثة أسابيع للتصويت عليها.وقال حما رشيد، إن “الموازنة تحتاج إلى بضعة أيام لتحويلها إلى اللجنة المالية ومن ثم قراءتها قراءة أولى، وأنها تحتاج إلى 3 أسابيع بالكامل لغرض تمريرها”.وبين، “أن الجهات المختصة في البرلمان لم تطلع لغاية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية البرلمانية تكشف عن موعد التصويت على الموازنة العامة المركز الخبري الوطني.

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