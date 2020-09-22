الحداد يبحث مع وزارة المالية في أقليم كردستان الإستحقاقات المالية للاقليم لموازنة 2020

2020/09/22 | 13:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

إستقبل نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد اليوم الثلاثاء ، في مكتبه الرسمي ببغداد وبحضور الأمين العام للمجلس سيروان عبدالله سيريني ، بروين محمد نوري مدير عام الموازنة في وزارة المالية لحكومة أقليم كوردستان العراق والخبير المالي عبدالله رمضان معروف، وجرى خلال اللقاء الذي حضره المستشار المالي لمجلس النواب محمد جواد بحث عدد من الملفات والقضايا المالية بين أربيل وبغداد وقانون الموازنة الإتحادية لعام2020 الذي وصل بالأمس إلى رئاسة مجلس النواب.

الحـداد أكد في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “على أن إستمرار المفاوضات وعقد اللقاءات بين الوفود الرسمية القادمة من الأقليم والمسؤولين في الحكومة الإتحادية حققت أجواء إيجابية بينهما والعلاقات بدأت تتحسن على المستوى الأمني والإقتصادي والتجاري والمالي، مشيراً سيادته إلى أهمية تعزيز الروح الوطنية والتعاون المباشر بين الطرفين ومراعاة الإستحقاقات المالية لأقليم كوردستان وباقي محافظات العراق في قانون الموازنة الإتحادية لعام2020 لتأمين الإستقرار وتنفيذ المشاريع الخدمية في عموم البلاد.

وأستكمل هذا اللقاء بإجتماع موسع داخل اللجنة المالية لبحث مشروع قانون الموازنة الذي يقتصر على الأشهر الأربع المتبقية من (أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول) من عام2020، على أن يتم مناقشة القانون بشكل تفصيلي من قبل لجنتي المالية والقانونية وإعداد تقرير عن الموازنة في الإجتماعات القادمة.

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