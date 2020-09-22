2020/09/22 | 13:26 - المصدر: عين العراق

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الامن

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 | 01:14 مساءً | عدد القراءات : 16

الساعدي: وجود قواتنا بذي قار لتطبيق القانون ولن نسمح بالتجاوز عليها

أفاد رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الثلاثاء، ان القوات الامنية في محافظة ذي قار تسعى لتطبيق القانون ولن تسمح بالتجاوز عليها.

وقال الساعدي، إن "هناك بعض المعلومات المتوفرة عن اختطاف سجاد العراقي، وان الاجهزة الامنية تتحرك وفق هذه المعلومات"، مؤكدا ان "الاعلان المسبق عن هذه التحركات قد يعقد العملية".

وأضاف، أن "عناصر جهاز مكافحة الارهاب وقطعات الشرطة المحلية في المحافظة هي قوة عراقية تسعى لتنفيذ القانون واي تجاوز عليها سيواجه ردا بمستوى فعل التجاوز".انتهى4

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