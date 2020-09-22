2020/09/22 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يدعو القوى السياسية لحضور جلسة البرلمان القادمة لإكمال الدوائر الانتخابية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يدعو القوى السياسية لحضور جلسة البرلمان القادمة لإكمال الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يدعو القوى السياسية لحضور جلسة البرلمان القادمة لإكمال الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).