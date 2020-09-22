إنطلاق واجب مشترك لتدمير أوكار الارهابيين في حدود محافطتين

2020/09/22 | 13:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني

بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وتدمير أوكار الإرهابيين، قياداتي عمليات صلاح الدين والجزيرة انطلق اليوم الثلاثاء بتنفيذ ، واجباً مشتركاً على الحدود الفاصلة بين القيادات،

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