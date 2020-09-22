الحلبوسي يدعو القوى السياسية لاكمال قانون الانتخابات وحضور جلسة السبت المخصصة للقانون

2020/09/22 | 13:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، القوى السياسية لاكمال قانون الانتخابات وحضور جلسة السبت المخصصة للقانون.





وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه في تويتر: "أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته".

واضاف: "لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية".

Mohammed

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