تسريب صورة لـ “كاديلاك” قيد التطوير.. سعرها 200 ألف دولار!

2020/09/22 | 14:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سُربت صور لسيارة تعمل شركة كاديلاك على تطويرها لتكون واحدة من أفضل السيارات الكهربائية الفارهة.

وتبعا للتسريبات فإن السيارة الجديدة التي ستحمل اسم Celestiq والتي من المفترض أن تطلق أواخر العام الجاري بنيت على منصة خاصة طورها الخبراء في شركة جينرال موتوزر، والأبرز من ذلك هو أن جميع أجزاء السيارة ستجمع بشكل يدوي كما هو الحال مع سيارات رولزرويس الفاخرة.

وبالنظر للصور والفيديوهات المسربة فأن السيارة ستأتي بهيكل كوبيه أنيق مزود ببابين كبيرين يخلوان من القبضات التقليدية، ما يدل على أن التحكم بفتح الأبواب وإغلاقها سيكون باللمس أو عبر مفتاح لاسلكي.

ومن المفترض أن تطرح كاديلاك هذه السيارة بسعر يصل إلى 200 ألف دولار، وتزودها بمحركات كهربائية قوية قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 200 كلم/سا في أقل من 4 ثوان، إضافة إلى بطاريات باستطاعة 200 كيلواط، تكفيها لتقطع مسافة 640 كلم بالشحنة الواحدة.

وكشفت شركة جنرال موتورز مطلع الشهر الماضي، النقاب عن السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الأغراض “كاديلاك ليريك”.

وقال ستيف كارلايل رئيس كاديلاك إنها إنها تمثل نقطة تحول للعلامة التجارية، “ليريك” هي حقًا حجر الزاوية التي سنبني عليه المستقبل.

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