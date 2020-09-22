إنطلاق عملية خاصة لتحرير “سجاد العراقي” من ثلاث اجهزة مع طيران الجيش

2020/09/22 | 14:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلنت خلية الإعلام الأمني عن إطلاق عملية خاصة لتحرير ناشط اُختطف على يد مسلحين في الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.وذكر بيان للخلية وتلقته (المستقلة) “انطلقت اليوم الثلاثاء وحدات (أفواج من جهاز مكافحة الارهاب وفوج من شرطة ذي قار وفوج من لواء مغاوير قيادة عمليات سومر، بتنفيذ واجب مشترك للتفتيش والبحث عن المخطوف […]

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