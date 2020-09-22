الصحة النيابية تكشف السبب الحقيقي وراء تأجيل التصويت على قانون الضمان الصحي

2020/09/22 | 14:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء (22 أيلول 2020)، عن أسباب تأجيل التصويت على قانون الضمان الصحي.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن ضو اللجنة حسن خلاطي، إن “قانون الضمان الصحي من أهم القوانين التي تسعى اللجنة لتشريعها”، مبيناً أن، مجموع … Readmore

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