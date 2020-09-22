النزاهة النيابية: شكلنا لجاناً لمتابعة العقود المبرمة في الحكومة السابقة

2020/09/22 | 14:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع- محمد الطالبي

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، دعمها لجهود محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

وقال رئيس اللجنة خالد الجشعمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء: إن" اللجنة تدعم جهود الحكومة في محاربة الفساد وأن اللجنة العليا لمكافحة الفساد لا يمكن الحكم على عملها ،إلّا من خلال إصدار نتائج تسهم في القضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين ممن تسببوا بهدر كبير في المال العام".

وأضاف الجشعمي أنه "تم تشكيل لجنتين لمتابعة العقود المبرمة في وزارة الصناعة للاشتباه بوجود فساد ماليّ وإداريّ فيها"، مؤكداً "تشكيل لجنة لمتابعة العقود المبرمة في العام الماضي بوزارة الدفاع ،لوجود شبهات في تعيينات الوزارة، علاوة على إحالة العديد من القضايا إلى القضاء ،الخاصة بتسليح وزارة الداخلية في الحكومة السابقة".

وتابع أن"هناك لجنة مشكلة لدراسة الأسعار في العقود المبرمة في وزارة التجارة، فضلاً عن إحالة عدد من القضايا في وزارة الصحة إلى القضاء ،منها شركة كيماديا ويتم التحقيق فيها".

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