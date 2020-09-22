2020/09/22 | 14:28 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 | 02:15 مساءً | عدد القراءات : 14

اعتقال صحفي في السليمانية

بغداد/..أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء، بإلقاء القبض على صحفي في مدينة السليمانية، على خلفية شكوى لرئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال المصدر، إن "السلطات في الإقليم اعتقلت اليوم، الصحفي ومدير مركز شرق البحر المتوسط للدراسات بهروز جعفر في السليمانية".

وأضاف، أن "اعتقال الصحفي جاءت على خلفية شكوى تقدم بها رئيس الجمهورية بتهمة التشهير واستخدام الفاظ نابية في مقال كتبه بهروز سابقا".انتهى4

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