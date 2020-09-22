المخرج محمد شكري جميل يهزم كورونا

2020/09/22 | 14:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تماثل المخرج السينمائي العراقي محمد شكري جميل من فيروس كورونا بعد تلقيه العلاج في مدينة الطب في بغداد.وكان المخرج جميل {83 عاماً} قد تعرض للإصابة قبل أيام بالفيروس وتسبب بتدهور أوضاعه الصحية جراء تعرضه الى الفشل الكلوي.ودرس جميل السينما في المعهد العالي للسينما في المملكة المتحدة، ويُعد من أبرز السينمائيين على الساحة السينمائية العراقية.وبدأ تجربته سنة 1953 بإنتاج أفلام وثائقية لوحدة الإنتاج السينمائي في شركة نفط العراق مصوراً ومونتيراً.عمل في الأفلام السينمائية العالمية (اصطياد الفأر) لبول روثا، وفيلم (عين الثعلب في الصحراء)، والعديد من الافلام على المستوى المحلي.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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